И. Федотов: пенальти в ворота «Химок» назначен верно, а с Кукуяном предстоит разобраться

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с назначением пенальти в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» — ЦСКА.



«Абсолютно правильно поступил Сиденков, подсказав Кукуяну посмотреть повтор. Это явная и очевидная ошибка. Кукуяна я не понял: он дважды подносил ко рту свисток, но в итоге не захотел свистеть. Пенальти в ворота «Химок» назначен верно, а с Кукуяном ещё предстоит разобраться», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

После 23 туров Российской Премьер-Лиги подмосковные «Химки» с 21 набранным очком занимают в турнирной таблице 14-е место. ЦСКА (43) — третий. Лидером соревнований является «Зенит» (49). На втором месте расположилось московское «Динамо» (46).