«Можно было сделать и 5:2!» Терюшков — о сенсационной победе «Химок» в матче с ЦСКА

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал победу над ЦСКА (4:2) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги.



«Можно было сделать и 5:2! На поле команда, эмоции, коллектив. Сергей Николаевич (Юран. — Прим. «Чемпионата») сделал своё дело! Ребята воспряли — это его большая заслуга. Они играют, отдаются. Несмотря на то что приходится догонять — как и с «Рубином» — никто не опустил руки. Сравняли и вышли вперёд. С такой командой, как ЦСКА, это дорогого стоит. До 30-го тура у нас каждый матч — финал. Отступать нам некуда», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



Сегодня, 9 апреля, был сыгран матч «Химки» — ЦСКА. Встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Арена Химки» в Подмосковье и завершилась победой хозяев поля со счётом 4:2.



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