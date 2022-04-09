«Академия «Краснодара» дала свои плоды!» Ташуев — о дебютном голе Волкова в РПЛ
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Российский тренер Сергей Ташуев прокомментировал победный гол нападающего «Краснодара» Сергея Волкова в матче 24-го тура чемпионата России с «Рубином» (1:0).
«Сегодня академия «Краснодара» дала свои плоды! Учитывая, что сейчас такая ситуация, когда потеряли игроков, да и с логистикой проблемы, — игра была на три исхода. Выделил бы Черникова — он может одним из ведущих опорных хавбеков России.
Что касается забитого мяча, обыграли Самошникова и забили. И у «Рубина», и у «Краснодара» проблемы с составами: играют молодые ребята. Ясно, что «Рубин» владел территорией, но сегодня получилось вот так. Есть материал, который в дальнейшем может усилить «Краснодар», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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