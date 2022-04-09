Ерохин: если выиграем во всех оставшихся матчах, то останемся на первом месте

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал победу команды над «Ахматом» (2:0) в рамках 24-го тура РПЛ.

«Действительно важная победа. В Грозном всегда непросто складываются матчи, сегодняшний — не исключение. Сегодняшние три очка важны для дальнейшей борьбы. Ребята старались, были моменты, когда могли выходить вперёд немножко раньше, но где-то что-то не доводили. Хорошо, что забили первый мяч в первом тайме, не откладывая надолго. Могла быть более нервная концовка.

Стараюсь быть полезен команде. Работаю на тренировках, чтобы быть готовым и на 90, и на 15 минут. Естественно, все следят за результатами друг друга, но всё зависит только от нас, всё в наших руках. Если выиграем во всех оставшихся матчах, то останемся на первом месте», — приводит слова Ерохина пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.