Слуцкий: «Тамбов» спасали, им дали и денег, и игроков. А нам дозаявить футболистов не дают

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о проблемах клуба с регистрацией футболистов.



«Я помню, как все спасали «Тамбов», который не имел ни команды ЮФЛ, ни молодёжной, ни женской, играл в чужом городе. Им дали и денег, и игроков, и возможность доиграть. При том, что они всё равно закончили.



А в сегодняшней ситуации нам даже не дают возможность дозаявить футболистов. Все говорят, что всё нормально. У нас ушла по ходу сезона куча игроков, но нам говорят, что всё хорошо, ничего не случилось. Ну окей, будем дальше играть», — цитирует Слуцкого официальный сайт «Рубина».

После 24 сыгранных туров в чемпионате России сезона-2021/2022 «Рубин» располагается на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 25 очков. От зоны стыковых матчей казанцев отделяет одно очко.

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