Слуцкий: «Тамбов» спасали, им дали и денег, и игроков. А нам дозаявить футболистов не дают

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о проблемах клуба с регистрацией футболистов.
«Я помню, как все спасали «Тамбов», который не имел ни команды ЮФЛ, ни молодёжной, ни женской, играл в чужом городе. Им дали и денег, и игроков, и возможность доиграть. При том, что они всё равно закончили.
А в сегодняшней ситуации нам даже не дают возможность дозаявить футболистов. Все говорят, что всё нормально. У нас ушла по ходу сезона куча игроков, но нам говорят, что всё хорошо, ничего не случилось. Ну окей, будем дальше играть», — цитирует Слуцкого официальный сайт «Рубина».
После 24 сыгранных туров в чемпионате России сезона-2021/2022 «Рубин» располагается на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 25 очков. От зоны стыковых матчей казанцев отделяет одно очко.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 10 апреля 2022
-
00:01
- 9 апреля 2022
-
23:52
-
23:47
-
23:33
-
23:30
-
23:14
-
23:11
-
23:06
-
23:01
-
23:00
-
22:52
-
22:46
-
22:38
-
22:20
-
22:17
-
22:13
-
22:08
-
22:07
-
22:03
-
21:41
-
21:41
-
21:33
-
21:32
-
21:24
-
21:24
-
21:08
-
21:03
-
20:56
-
20:55
-
20:50
-
20:37
-
20:26
-
20:11
-
20:09
-
19:57