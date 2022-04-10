Экс-игрок «Зенита» Витсель покинет «Боруссию» Д свободным агентом
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Бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель, выступающий ныне за дортмундскую «Боруссию», покинет команду свободным агентом в конце сезона. Об этом сообщает Sky Sports.
По сведениям источника, в дортмундском клубе решили не продлевать контракт c 33-летним футболистом, поэтому в конце сезона он покинет состав «Боруссии» бесплатно.
Аксель выступает за немецкий клуб с 2018 года. Всего за «шмелей» бельгийский полузащитник в 141 матче забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. В Германии Витсель выиграл Кубок и Суперкубок страны.
С 2012 по 2017 год Витсель выступал в составе «Зенита» из Санкт-Петербурга, с которым завоевал четыре трофея на уровне национальных соревнований, включая одно чемпионство страны.
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