Аллегри: мне нравится выслушивать критику, но некоторые с ней перебарщивают

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу в матче 32-го тура итальянской Серии А с «Кальяри» (2:1).



«Нам нужно было победить сегодня, чтобы закрепиться на четвёртом месте. Мы это сделали. Мне не нравится проигрывать, так что я предпочитаю, чтобы меня критиковали за плохую игру после побед. Никто не помнит, как мы играли в прошлом туре. Все запомнили только то, что «Интер» продолжил бороться за скудетто. Самое забавное – вы, журналисты, всегда требуете играть красиво, но сами же первые говорите только о результате. Мне нравится выслушивать критику, но некоторые с ней перебарщивают. Меня это раздражает.

Дело не только в «Ювентусе», но и в футболе в целом. Я надеюсь, что в будущем люди вернутся к обсуждению основ игры. Как игрок принимает мяч, как отрывается от опекуна и другое. Италия выиграла чемпионат мира 4 раза и обладает собственным стилем, но последние 15 лет мы ориентировались на стиль Гвардиолы и не заметили, что он сам изменился», — цитирует Аллегри Football Italia со ссылкой на DAZN.

После 32 сыгранных туров «Ювентус» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Серии А, набрав 62 очка. «Кальяри» (25) – на 17-й строчке.