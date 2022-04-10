Де Хеа: теперь попасть в топ-4 «МЮ» будет крайне сложно

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа прокомментировал поражение своей команды в матче 32-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (0:1).
«Мы знали и до этого матча, что у нас есть проблемы и что нам будет очень сложно. Мы не забиваем и даже не создаем хороших моментов. Я не знаю, что тут можно сказать, если честно. Мы недостаточно хороши. Теперь попасть в топ-4 будет крайне сложно. Конечно, атмосферу на стадионе не назвать идеальной. Соперник уставший, он нервничает, но продолжает бороться. Они хотели выиграть больше, чем мы, а это недопустимо. Обидное поражение», – цитирует Де Хеа BBC со ссылкой на BT Sport.
После 31 матча «МЮ» располагается на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ. В активе команды 51 очко. «Эвертон» (30) занимает 17-ю строчку, набрав 28 баллов.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 10 апреля 2022
-
02:57
-
02:34
-
02:33
-
02:14
-
01:43
-
01:41
-
01:18
-
00:57
-
00:44
-
00:32
-
00:21
-
00:20
-
00:16
-
00:11
-
00:01
- 9 апреля 2022
-
23:52
-
23:47
-
23:33
-
23:30
-
23:14
-
23:11
-
23:06
-
23:01
-
23:00
-
22:52
-
22:46
-
22:38
-
22:20
-
22:17
-
22:13
-
22:08
-
22:07
-
22:03
-
21:41
-
21:41