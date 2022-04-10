Де Хеа: теперь попасть в топ-4 «МЮ» будет крайне сложно

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа прокомментировал поражение своей команды в матче 32-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (0:1).



«Мы знали и до этого матча, что у нас есть проблемы и что нам будет очень сложно. Мы не забиваем и даже не создаем хороших моментов. Я не знаю, что тут можно сказать, если честно. Мы недостаточно хороши. Теперь попасть в топ-4 будет крайне сложно. Конечно, атмосферу на стадионе не назвать идеальной. Соперник уставший, он нервничает, но продолжает бороться. Они хотели выиграть больше, чем мы, а это недопустимо. Обидное поражение», – цитирует Де Хеа BBC со ссылкой на BT Sport.

После 31 матча «МЮ» располагается на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ. В активе команды 51 очко. «Эвертон» (30) занимает 17-ю строчку, набрав 28 баллов.

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