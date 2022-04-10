Маттейс де Лигт: мы были слишком уставшими, поэтому «Кальяри» сразу забил
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Полузащитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт прокомментировал игру с «Кальяри» в 32-м туре Серии А (2:1). На 45-й минуте голландец забил гол, пас отдал Хуан Куадрадо.
«Мы плохо начали матч, в самом начале пропустили гол. Наверное, мы были слишком уставшими, поэтому сразу позволили сопернику создать преимущество. Я предпочитаю играть сразу после поражения. Теперь мы будем жить в графике с одной игрой в неделю, но это не отменяет того факта, что мы должны упорно тренироваться, чтобы выиграть. Мы заслужили победу над «Кальяри», — цитирует де Лигта Football Italia.
После 32 сыгранных туров «Ювентус» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Серии А, набрав 62 очка. «Кальяри» (25) – на 17-й строчке.
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