Маттейс де Лигт: мы были слишком уставшими, поэтому «Кальяри» сразу забил

Полузащитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт прокомментировал игру с «Кальяри» в 32-м туре Серии А (2:1). На 45-й минуте голландец забил гол, пас отдал Хуан Куадрадо.

«Мы плохо начали матч, в самом начале пропустили гол. Наверное, мы были слишком уставшими, поэтому сразу позволили сопернику создать преимущество. Я предпочитаю играть сразу после поражения. Теперь мы будем жить в графике с одной игрой в неделю, но это не отменяет того факта, что мы должны упорно тренироваться, чтобы выиграть. Мы заслужили победу над «Кальяри», — цитирует де Лигта Football Italia.

После 32 сыгранных туров «Ювентус» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Серии А, набрав 62 очка. «Кальяри» (25) – на 17-й строчке.