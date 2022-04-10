«Уфа» — «Сочи»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00

Сегодня, 10 апреля, состоится матч «Уфа» — «Сочи». Встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на центральном стадионе города Уфы. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Сочи».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным из Тулы. Помогать ему будут ассистенты Михаил Иванов (Кострома) и Игорь Князев (Курск). Резервный рефери — Константин Аверьянов(Санкт-Петербург).



«Сочи» набрал 39 очков в 23 встречах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (21) — на 15-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52).