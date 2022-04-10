Михаил Кержаков: «Зенит» в борьбе с «Динамо» должен отталкиваться от себя
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Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков поделился мнением о борьбе за победу в чемпионате России с московским «Динамо».
«Что касается нас и «Динамо», то мы должны отталкиваться от себя. Уже говорил об этом и не меняю своего мнения: единственный конкурент «Зенита» — это мы сами для себя. Нам нужно серьёзнее настраиваться на команды, которые находятся в нижней части таблицы или в середине, включаться с первых минут и сохранять концентрацию до конца», — приводит слова Кержакова пресс-служба «Зенита».
Санкт-петербургский «Зенит» в 24 матчах набрал 52 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московское «Динамо» (49) — на 2-м месте. Действующий чемпион страны — «Зенит».
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