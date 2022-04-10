Артета: «Арсеналу» не хватило мужества в матче с «Брайтоном». Так играть нельзя

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал выступление команды в матче 32-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:2).



«Проблема была не в отношении игроков. «Арсеналу» не хватило мужества. У нас не было намерения атаковать, бороться и вступать в единоборства. Игроки просто смотрели друг на друга вместо того, чтобы взять ситуацию в свои руки. Так играть нельзя», — приводит слова Артеты Sky Sports.



После 30 сыгранных туров лондонский «Арсенал» располагается на пятом месте в турнирной таблице, набрав 54 очка. «Брайтон» с 37 очками находится на 11-й строчке в таблице. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (73).