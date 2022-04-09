«Арсенал» уступил дома «Брайтону» в матче 32-го тура АПЛ

Сегодня, 9 апреля, на стадионе «Эмирейтс – Эшбертон Гроув» в Лондоне в рамках 32-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» принимал «Брайтон энд Хоув Альбион». Гости одержали победу – 2:1.
Счёт был открыт в первом тайме. На 28-й минуте отличился нападающий Леандро Троссард, ему ассистировал Энок Мвепу. На 66-й минуте преимущество «чаек» удвоил Мвепу, голевой пас отдал Мойсес Кайседо. На 89-й минуте один мяч отыграл полузащитник «канониров» Мартин Эдегор, результативную передачу оформил Гранит Джака.
Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Дэвид Кут. Ему помогали ассистенты Иан Хассин и Николас Хоптон. Резервный рефери – Роберт Джонс.
После 30 сыгранных туров «Арсенал» располагается на пятом месте в турнирной таблице, набрав 54 очка. «Брайтон» с 37 очками находится на 11-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (73).
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