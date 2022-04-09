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«Арсенал» уступил дома «Брайтону» в матче 32-го тура АПЛ

«Арсенал» уступил дома «Брайтону» в матче 32-го тура АПЛ
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Сегодня, 9 апреля, на стадионе «Эмирейтс – Эшбертон Гроув» в Лондоне в рамках 32-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» принимал «Брайтон энд Хоув Альбион». Гости одержали победу – 2:1.

Счёт был открыт в первом тайме. На 28-й минуте отличился нападающий Леандро Троссард, ему ассистировал Энок Мвепу. На 66-й минуте преимущество «чаек» удвоил Мвепу, голевой пас отдал Мойсес Кайседо. На 89-й минуте один мяч отыграл полузащитник «канониров» Мартин Эдегор, результативную передачу оформил Гранит Джака.

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Дэвид Кут. Ему помогали ассистенты Иан Хассин и Николас Хоптон. Резервный рефери – Роберт Джонс.

После 30 сыгранных туров «Арсенал» располагается на пятом месте в турнирной таблице, набрав 54 очка. «Брайтон» с 37 очками находится на 11-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (73).

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Англия - Премьер-лига. 32-й тур
09 апреля 2022, суббота. 17:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 2
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
0:1 Троссард – 28'   0:2 Мвепу – 66'   1:2 Эдегор – 89'
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