Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» — «Арсенал»: Зобнин вывел красно-белых вперёд

«Спартак» — «Арсенал»: Зобнин вывел красно-белых вперёд
Комментарии

Сегодня, 10 апреля, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Спартак» принимает «Арсенал».

Счёт был открыт во втором тайме. На 53-й минуте отличился полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, ему ассистировал Михаил Игнатов.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Арсенал».

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогают ему ассистенты Адлан Хатуев (Грозный) и Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону). Резервный рефери — Александр Машлякевич (Москва).

«Спартак» набрал 27 очков в 23 встречах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (21) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022