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Миодраг Божович: во втором тайме «Спартак» был лучше и заслуженно победил

Миодраг Божович: во втором тайме «Спартак» был лучше и заслуженно победил
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Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал поражение своей команды в матче с московским «Спартаком» со счётом 0:3 в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Были позиционные ошибки, которые привели к голам. В первом тайме выглядели неплохо, во втором же «Спартак» был лучше и заслуженно победил», — сказал Божович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

«Спартак» набрал 30 очков в 24 встречах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (21) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52).

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