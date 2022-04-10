Паоло Ваноли прокомментировал победу «Спартака» в матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал победу в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (3:0).

«Достаточно деликатный матч. В первом тайме было много моментов, но нам не удалось забить. В предыдущих играх порой не хватало последнего паса, здесь удалось разблокировать ситуацию и забить», — передаёт слова Ваноли корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

«Спартак» набрал 30 очков в 24 встречах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (21) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52).

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».