Ваноли высказался об игре «Спартака» в два нападающих
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Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли после победы в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (3:0) высказался о нападающих команды Шамаре Николсоне и Александре Соболеве.
«Как тренер могу сказать, что мне всегда нравилось играть с двумя нападающими, сейчас есть такая возможность. У Соболева и Николсона разные характеристики, которые дополняют друг друга», — передаёт слова Ваноли корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
«Спартак» набрал 30 очков в 24 встречах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (21) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52).
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