Жиго — об отменённом голе «Арсенала»: почему я симулировал? Соперник толкнул меня

Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго не считает, что симулировал в моменте с отменённым голом тульского «Арсенала» (3:0) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Была ли симуляция с моей стороны? Это футбол: был фол, не было гола. Я симулировал? Нет, почему? Это не гол — 100%. Я не мог играть. Игрок «Арсенала» меня толкнул, поэтому я не мог сыграть по мячу», — передаёт слова Жиго корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

«Спартак» набрал 30 очков в 24 встречах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (21) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52).