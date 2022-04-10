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Mirror: Роман Абрамович пытается приобрести испанскую «Валенсию»

Mirror: Роман Абрамович пытается приобрести испанскую «Валенсию»
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Российский владелец «Челси» Роман Абрамович хочет приобрести испанскую «Валенсию», сообщает Mirror.

По информации источника, нынешний владелец «летучих мышей» Питер Лим желает продать клуб и в ближайшее время может объявить о его продаже. Отмечается, что Абрамович хочет купить «Валенсию» после того, как будет продан «Челси».

Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. Российский бизнесмен хочет получить от продажи «аристократов» £ 4 млрд (€ 4,84 млрд). 10 марта правительством Великобритании были введены санкции против Абрамовича. Были заблокированы активы российского бизнесмена, в том числе и футбольный клуб.

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