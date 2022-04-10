Хосеп Гвардиола высказался об эволюции своего тренерского мастерства

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о развитии своей тренерской карьеры.

«Когда я был в первые годы в «Барселоне», я больше беспокоился обо всём, был более чувствителен ко всему.



Я многому научился в «Манчестер Сити», стал совершенно другим тренером и чувствую себя лучше, чем в начале карьеры благодаря полученному опыту.



В Германии и Испании, а теперь и здесь, у меня были совершенно разные задачи. Отметил бы, что это хорошо, иначе было бы так скучно заниматься одним и тем же.



У вас не может быть тех же идей, что и 12 или 13 лет назад, вы становитесь ленивыми. У вас нет интуиции или желания думать «о, может быть, мы делаем это так», хотя, возможно, это будет ошибка.



Всегда нужно эволюционировать. Эволюционируете вы, чтобы добиться успеха, да, но в особенности, чтобы вам не надоело всё время делать одно и то же», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.