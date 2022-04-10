«Это победа Безбородова и его коллег на VAR». Божович — о судействе матча со «Спартаком»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович высказался о судействе в матче 24-го тура РПЛ, в котором его команда встречалась с московским «Спартаком» (0:3).

«Главную победу сегодня одержали рефери. Это победа Безбородова и его коллег на VAR. Их нужно отметить отдельно. Там солировали Жабченко и Курочкина. Я так и не понимаю, как устроена работа VAR. При счёте 0:0 мы забиваем чистый гол, судья его засчитывает, потом слушает подсказку и меняет решение. И это рефери с нашивкой ФИФА. Эпизод элементарный, сейчас все уже признали, что гол правильный, никакого фола со стороны Радаковича нет. Повторю, и Безбородов изначально тоже засчитал этот мяч. При чём тут VAR?



Зачем вмешиваться в эту ситуацию? Получается, что опытнейший арбитр Безбородов почему-то поменял своё решение после подсказки Анатолия Жабченко и Екатерины Курочкиной. Было бы интересно послушать, что они ему говорили. То же самое по эпизоду с пенальти в наши ворота, когда была борьба Сокола и Соболева. Пенальти, слава богу, не был назначен. Тем не менее и тут возникают вопросы. Сначала судья принимает правильное решение продолжить игру. И опять на каких-то основаниях вмешивается VAR? Почему это происходит? Так и нет понимания, как устроена работа этой системы и видеоарбитров», – сказал Божович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.