Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Судья Безбородов отреагировал на оскорбления игрока «Арсенала» Кангва

Судья Безбородов отреагировал на оскорбления игрока «Арсенала» Кангва
Комментарии

Судья Владислав Безбородов, отработавший на матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Арсенал» — «Спартак» (0:3), отреагировал на оскорбления в свой адрес от полузащитника туляков Кингза Кангва.

«Буду ли я как-то реагировать на оскорбления? Пусть РФС реагирует», — цитирует Безбородова «РИА Новости Спорт».

Напомним, Безбородов показал полузащитнику «Арсенала» Кингзу Кангва вторую жёлтую карточку, после чего он был вынужден покинуть поле. После игры футболист назвал рефери «дерьмом» и заявил, что он судил в пользу «Спартака».

«Спартак» набрал 30 очков в 24 встречах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (21) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52).

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Новость по теме
«Рефери — дерьмо, сумасшедший. Он судил в пользу «Спартака». Кангва — о Безбородове
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022