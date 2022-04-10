Судья Безбородов отреагировал на оскорбления игрока «Арсенала» Кангва

Судья Владислав Безбородов, отработавший на матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Арсенал» — «Спартак» (0:3), отреагировал на оскорбления в свой адрес от полузащитника туляков Кингза Кангва.



«Буду ли я как-то реагировать на оскорбления? Пусть РФС реагирует», — цитирует Безбородова «РИА Новости Спорт».



Напомним, Безбородов показал полузащитнику «Арсенала» Кингзу Кангва вторую жёлтую карточку, после чего он был вынужден покинуть поле. После игры футболист назвал рефери «дерьмом» и заявил, что он судил в пользу «Спартака».



«Спартак» набрал 30 очков в 24 встречах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (21) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52).

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