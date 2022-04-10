Перишич намерен продолжить карьеру в «Интере»
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Полузащитник миланского «Интера» Иван Перишич намерен подписать новый контракт с командой. Об этом сообщает Calciomercato.
По сведениям источника, обе стороны настроены на продолжение партнёрства и переговоры о новом соглашении должны начаться в ближайшее время.
33-летний Перишич выступает за итальянскую команду с 2015 года, перейдя из немецкого «Вольфсбурга». Всего за «Интер» хорватский полузащитник в 245 матчах во всех турнирах отличился 50 раз и отдал 46 результативных передач. Соглашение между Перишичем и «Интером» истекает в конце нынешнего сезона. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 10 млн.
С 2019 по 2020 год Перишич выступал на правах аренды за мюнхенскую «Баварию».
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