Перишич намерен продолжить карьеру в «Интере»

Полузащитник миланского «Интера» Иван Перишич намерен подписать новый контракт с командой. Об этом сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, обе стороны настроены на продолжение партнёрства и переговоры о новом соглашении должны начаться в ближайшее время.

33-летний Перишич выступает за итальянскую команду с 2015 года, перейдя из немецкого «Вольфсбурга». Всего за «Интер» хорватский полузащитник в 245 матчах во всех турнирах отличился 50 раз и отдал 46 результативных передач. Соглашение между Перишичем и «Интером» истекает в конце нынешнего сезона. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 10 млн.

С 2019 по 2020 год Перишич выступал на правах аренды за мюнхенскую «Баварию».