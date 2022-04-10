Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Перишич намерен продолжить карьеру в «Интере»

Перишич намерен продолжить карьеру в «Интере»
Комментарии

Полузащитник миланского «Интера» Иван Перишич намерен подписать новый контракт с командой. Об этом сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, обе стороны настроены на продолжение партнёрства и переговоры о новом соглашении должны начаться в ближайшее время.

33-летний Перишич выступает за итальянскую команду с 2015 года, перейдя из немецкого «Вольфсбурга». Всего за «Интер» хорватский полузащитник в 245 матчах во всех турнирах отличился 50 раз и отдал 46 результативных передач. Соглашение между Перишичем и «Интером» истекает в конце нынешнего сезона. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 10 млн.

С 2019 по 2020 год Перишич выступал на правах аренды за мюнхенскую «Баварию».

Новость по теме
Перишич близок к продлению контракта с «Интером»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022