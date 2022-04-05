Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Перишич близок к продлению контракта с «Интером»

Перишич близок к продлению контракта с «Интером»
Комментарии

Полузащитник «Интера» Иван Перишич может продлить контракт с «нерадзурри». Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, в конце месяца руководство клуба встретится с представителями агента и обсудит продление соглашения. «Интер» может предложить Ивану двухлетний контракт с зарплатой € 4 млн в год. Обе стороны готовы пролонгировать трудовой договор.

Хавбек играет за «Интер» с 2015 года, куда перешёл из «Вольфсбурга» за € 19 млн. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн. В этом сезоне Иван Перишич провёл за «Интер» 27 матчей в Серии А. На его счету пять забитых мячей и две голевые передачи. Контракт Перишича с «Интером» истекает летом этого года.

Новость по теме
«Интер» готов предложить Хандановичу однолетний контракт
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022