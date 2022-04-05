Перишич близок к продлению контракта с «Интером»

Полузащитник «Интера» Иван Перишич может продлить контракт с «нерадзурри». Об этом сообщает Calciomercato.



По информации источника, в конце месяца руководство клуба встретится с представителями агента и обсудит продление соглашения. «Интер» может предложить Ивану двухлетний контракт с зарплатой € 4 млн в год. Обе стороны готовы пролонгировать трудовой договор.

Хавбек играет за «Интер» с 2015 года, куда перешёл из «Вольфсбурга» за € 19 млн. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн. В этом сезоне Иван Перишич провёл за «Интер» 27 матчей в Серии А. На его счету пять забитых мячей и две голевые передачи. Контракт Перишича с «Интером» истекает летом этого года.