Перишич близок к продлению контракта с «Интером»
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Полузащитник «Интера» Иван Перишич может продлить контракт с «нерадзурри». Об этом сообщает Calciomercato.
По информации источника, в конце месяца руководство клуба встретится с представителями агента и обсудит продление соглашения. «Интер» может предложить Ивану двухлетний контракт с зарплатой € 4 млн в год. Обе стороны готовы пролонгировать трудовой договор.
Хавбек играет за «Интер» с 2015 года, куда перешёл из «Вольфсбурга» за € 19 млн. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн. В этом сезоне Иван Перишич провёл за «Интер» 27 матчей в Серии А. На его счету пять забитых мячей и две голевые передачи. Контракт Перишича с «Интером» истекает летом этого года.
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