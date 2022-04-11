Daily Mail: Роналду может летом уйти из «МЮ». Этого хотят некоторые руководители клуба

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может летом покинуть команду.



Как сообщает Daily Mail, некоторые руководители «красных дьяволов» хотят, чтобы португалец ушёл из клуба во время летнего трансферного окна. Отмечается, что окончательное решение в этом вопросе примут совладелец «МЮ» Джоэл Глейзер и совет директоров клуба.



Криштиану Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед» с августа 2021 года, куда перешёл из «Ювентуса» за € 15 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Роналду сыграл в 25 матчах, в которых забил 12 голов и отдал три результативные передачи.

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