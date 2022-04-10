Мать фаната, чей телефон разбил Роналду: грубо говорить, что извинился, ведь этого не было

Сара Келли, мама 14-летнего болельщика Джейка Хардинга, раскритиковала нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, который разбил телефон её сына.



«Его извинения, вернее, их отсутствие, ещё сильнее меня разозлили. Я подумала: «Как грубо — говорить всем, что извинился, потому что этого не было». Ты опубликовал что-то в соцсетях, но ты должен просить прощения у моего сына.



У Роналду было несколько часов на подумать. Он должен был узнать наши контактные данные, решить всё в частном порядке, потом рассказать, что поговорил с нами, сделать заявление. Тогда бы я была удовлетворена.



Роналду знал, что там находятся дети. Он жал им руки перед матчем, но на обратном пути из-за поражения всё было совершенно по-другому. Но это же игра, не так ли? Нельзя всегда выигрывать.



Он сделал своё заявление. Я была в шоке от того, что «МЮ» ничего не опубликовал насчёт возможности связаться с нами. Вместо этого Роналду написал насчёт пригласительных билетов на матч «Манчестер Юнайтед».



По-моему, это очень грубо. Зачем нам, болельщикам «Эвертона», ехать на игру «Юнайтед»? Он даже написал «этот болельщик». Он не указал то, чей это был фанат. Это очень слабое извинение, на мой взгляд», — цитирует Келли The Telegraph.

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