Дембеле и Месси — лидеры топ-5 лиг Европы по количеству голевых передач в 2022 году

Вчера, 10 апреля, нападающий «Барселоны» Усман Дембеле отметился голевой передачей в матче 31-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 с «Леванте» (3:2). Это девятая голевая передача француза в 2022 году.
Как сообщает Opta Sport, француз делит первое место по количеству голевых передач в топ-5 лиг Европы в 2022 году с нападающим «Пари Сен-Жермен» Лионелем Месси.
Усман Дембеле выступает за «Барселону» с 2017 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.
В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Дембеле сыграл в 13 матчах, в которых забил один гол и отдал 10 результативных передач.
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