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Президент «Баварии»: твердо убеждён, что Мюллер завершит карьеру в нашем клубе

Президент «Баварии»: твердо убеждён, что Мюллер завершит карьеру в нашем клубе
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Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер высказался о полузащитнике команды Томасе Мюллере.

«Томас Мюллер является частью «Баварии». Я твердо убежден, что он завершит свою карьеру здесь, в «Баварии», — приводит слова Хайнера журналист Фабрицио Романо в «твиттере».

32-летний Мюллер является воспитанником мюнхенской «Баварии». Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн. Действующее соглашение полузащитника с командой истекает в 2023 году.

В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги Мюллер сыграл в 26 матчах, в которых забил семь голов и отдал 19 результативных передач. С 2010 года нападающий вызывается в сборную Германии, за которую успел провести 110 матчей, в которых забил 42 гола.

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