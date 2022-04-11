Президент «Баварии»: твердо убеждён, что Мюллер завершит карьеру в нашем клубе

Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер высказался о полузащитнике команды Томасе Мюллере.

«Томас Мюллер является частью «Баварии». Я твердо убежден, что он завершит свою карьеру здесь, в «Баварии», — приводит слова Хайнера журналист Фабрицио Романо в «твиттере».

32-летний Мюллер является воспитанником мюнхенской «Баварии». Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн. Действующее соглашение полузащитника с командой истекает в 2023 году.



В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги Мюллер сыграл в 26 матчах, в которых забил семь голов и отдал 19 результативных передач. С 2010 года нападающий вызывается в сборную Германии, за которую успел провести 110 матчей, в которых забил 42 гола.