«Ерунда в чистом виде». В «Урале» опровергли уход Игоря Шалимова

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов продолжит тренировать команду из Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«Официально опровергаем слухи об увольнении Игоря Шалимова с поста главного тренера ФК «Урал». Президент клуба Григорий Иванов заявил, что это «ерунда в чистом виде», руководство команды продолжает доверять Шалимову.



Напомним, после поражения «Урала» от самарских «Крыльев Советов» ряд СМИ распространили сведения о готовящейся отставке Игоря Шалимова», — сказано в заявлении «Урала».

Ранее источник «Чемпионата» сообщал, что «Урал» готов рассмотреть отставку главного тренера и может назначить на эту должность Александра Тарханова, посетившего домашний матч команды с «Крыльями Советов» (0:1) в 24-м туре РПЛ.

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