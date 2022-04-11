«С Дзюбой постоянно шутим, хотя почти не понимаю, что он говорит». Интервью с Юри Алберто

Один из героев «Зенита» в весенней части сезона – бразильский новичок Юри Алберто. Он приступил к работе с командой только в феврале, но на удивление быстро адаптировался и сразу стал забивать. Сейчас у него уже 5 голов в 9 матчах – это первое место среди всех форвардов РПЛ после рестарта и сильно больше, чем у того же Артёма Дзюбы.

Мы поговорили с Алберто о первых матчах за «Зенит», общении с Дзюбой и планах игрока на будущее.

В быстрой адаптации помогла команда, а пять голов весной – не предел желаний

– Ты почти два месяца в России. Насколько ожидания от чемпионата совпали в реальностью?

– Ох, уже два месяца пролетело! Во-первых, хочу сказать огромное спасибо всей команде и тренерскому штабу, которые тепло приняли меня и мою семью. Это ещё больше усиливает мотивацию во всех матчах показывать лучшее, на что я способен. Чемпионат России, как я и думал, оказался очень конкурентным, простых игр тут ждать не приходится, каждая команда может преподнести сюрприз. Сейчас у нас был важнейший матч в Грозном. И мы вернулись с победой.

– Насколько быстро получается адаптироваться с учётом того, что ты прошёл только один сбор с «Зенитом»?

– В физическом плане чувствую себя отлично, на тренировках и в матчах стараюсь выкладываться на 100% и готов в любой момент быть полезным для команды, когда бы ни сказал главный тренер.

Семак и Алберто Фото: fc-zenit.ru

– Твой дебют случился уже в первом матче сезона – с «Бетисом». Ожидал, что тренерский штаб поверит в тебя настолько быстро?

– Верил, что мне дадут шанс проявить себя. Здорово, что моими первыми играми за «Зенит» стали такие важные и эмоциональные встречи с очень сильным соперником. В первом матче я вышел на замену, во втором — в основе, имел несколько хороших моментов, старался обострять игру и создавать опасность. К сожалению, нам не удалось пройти дальше, но своими двумя дебютными матчами я в целом доволен.

– По сумме двух матчей «Зенит» уступил и вылетел из Лиги Европы – чего не хватило?

– Мы провели две отличные игры, но совершили несколько ошибок в первой из них, за которые пришлось очень дорого заплатить. Каждый недочет необходимо разбирать отдельно и как следует, чтобы избегать их впредь. Потому что если бы не эти ошибки, уверен, мы бы прошли «Бетис».

– Дальше начались матчи РПЛ и Кубка. И сейчас у тебя пять голов в девяти матчах – ты доволен?

– Логично, что мне всегда хочется большего. Да, я забил пять мячей и сделал два ассиста в девяти матчах, но мог бы забить и отдать ещё больше, потому что у меня были хорошие моменты, которые я не реализовал. Буду усиленнее работать, чтобы таких неиспользованных шансов в следующих играх становилось всё меньше.

– При этом в недавних матчах с «Арсеналом» и «Сочи» ты начинал игру на скамейке и выходил на замену. По твоему мнению, это связано с тем, что играть в одного нападающего «Зениту» сейчас удобнее?

– Скажу так – я готов выполнять любое задание тренера. Моя основная позиция – центральный нападающий, девятка, но, если мне скажут играть в атаке справа или слева, значит, буду стараться приносить максимум пользы там. Интересы команды – в первую очередь.

О взаимодействии с Дзюбой и борьбе за чемпионство

– Как тебе взаимодействие с Дзюбой впереди, когда вы выходите вместе?

– Дзюба – очень сильный футболист, габаритный и мощный. Он здорово работает корпусом, стягивает на себя защитников. Когда идёт передача верхом, стараюсь быть поближе к нему. В одной из первых моих игр на «Газпром Арене» он классно сыграл головой, перевёл на меня подачу, и эта скидка должна была стать голевой, но мне не удалось поразить ворота. Думаю, мы с ним уже хорошо понимаем друг друга на поле.

– Вы можете играть вдвоём впереди и быть эффективны? Или пока «Зениту» больше подходит схема с одной девяткой и агрессивными флангами?

– Мы можем эффективно использовать разные схемы, в том числе и с двумя центральными нападающими, и при необходимости менять их даже по ходу игры. Могу точно сказать, что мы с Артёмом работаем на полную на тренировках, чтобы, когда потребуется, мы смогли показать всё, на что способны.

– Как бы ты описал его отношение к тебе? Это шутки и поддержка или есть некая грозность?

– О, мы с ним постоянно шутим и смеемся, хоть я и почти не понимаю ничего из того, что он говорит. Но всегда очень смешно! Конечно, между нами есть конкуренция, но это здоровая конкуренция, когда каждый выкладывается на 100%, доказывает на тренировках и в нужный момент оказывается готов помочь команде на поле.

– «Зенит» вовсю вовлечен в борьбу за золото. Возможно, впервые за последние годы конкуренты очень близко. Это дополнительное волнение?

– Скажу честно, я очень хочу стать чемпионом! Это будет первый мой титул в профессиональной карьере, и я сделаю всё, что будет в моих силах, чтобы команда достигла этой цели. Мы видим – после нескольких наших матчей без побед соперники приблизились к нам, отрыв от второго места сейчас всего три очка. Но «Зенит» это только мотивирует, чемпионство – наша главная задача.

– Кто, на твой взгляд, основной соперник – ЦСКА или «Динамо»? Ты следишь за ними?

– Конечно, я смотрел их игры. В ЦСКА играет мой бразильский друг, с которым мы выступали в «Интернасьонале», – Бруно Фукс. Знаю, что для «Зенита» эти две команды – одни из самых принципиальных соперников, поэтому тот факт, что они идут за нами по пятам, только добавляет нам желания финишировать первыми, оставив их позади. Так что ни в одном из оставшихся в чемпионате матчей мы не должны терять духа победителей.

Алберто и Клаудиньо Фото: Maksim Konstantinov/Getty Images

– Ты запомнился многим ритуалом – целуешь бутсу того, кто отдал тебе передачу. Почему эта фишка с тобой?

— Эта традиция родилась у меня в «Интернасьонале» как форма выражения благодарности партнеру за голевой пас. Тем самым я не только говорю ему «спасибо», но и признаю его заслугу и помощь в этом забитом мяче, ведь гол – это не только последний удар по мячу, это вся комбинация, вся командная работа, которая привела к этому удару.

О семье и свободном времени в Петербурге

– Когда ты только приходил, в России шутили, что пять бразильцев в одной команде – к беде. Что это веселье, вечеринки и танцы. Теперь вы вместе два месяца: скажи честно, много соблазнов?

– Никаких соблазнов. Парни очень много делают для меня, помогают решать разные бытовые вопросы, благодаря этому адаптация на новом месте проходит в ускоренном режиме. Большое спасибо им за такой прием! У нас сложилась отличная компания, мы постоянно болтаем между собой и с другими игроками, подкалываем друг друга. Крутая атмосфера!

– Приехала ли к тебе семья?

– Папа с мамой и мой лучший друг с самых первых дней в Петербурге вместе со мной. Без них было бы намного сложнее, я счастлив, что они рядом.

– Во время перерыва на матчи сборных ты улетал из России, и тренер сказал, что это связано с личными обстоятельствами. С какими?

—Да, я очень соскучился по дочке, мне хотелось её увидеть. Кроме того, нужно было решить ряд вопросов, связанных с её документами. Слава богу, все бумажные дела сделаны, теперь Исис, так её зовут, однажды сможет приехать и навестить меня в России. Мы каждый день созваниваемся, я показываю ей, как за окном идёт снег, она в восторге!

– Хоть в Питере и до сих пор идёт снег, но бывали и солнечные дни. Изучил ли ты какие-то места? Что тебе особенно понравилось в городе?

— Я, скорее, домашний человек – мне нравится проводить время с семьёй. Но и прогулки тоже люблю — рядом с моим домом есть большой парк, часто бываю там. Весной и летом там должно быть очень красиво!

– А как предпочитаешь проводить свободное время?

— Люблю видеоигры, смотрю сериалы. Из последнего очень нравится «Сквозь снег» – это такой постапокалипсис, весь мир стал снежной пустыней, и через эту пустыню мчится поезд, в котором находятся все выжившие люди. Рекомендую! Ещё провожу восстановительные процедуры после тренировок, делаю растяжку, созваниваюсь с дочкой. И, конечно, смотрю много футбола! Слежу за бразильской лигой, Кубком Либертадорес, чемпионатами разных бразильских штатов.

– Ты чувствуешь, что всё больше адаптируешься к России?

– Безусловно. Местный климат в первые дни был чем-то совершенно новым, учитывая, что была зима – на тренировках хотелось основательно утеплиться. Но сейчас уже привык, чувствую себя комфортно.

Фото: fc-zenit.ru

О будущем в «Зените»: Алберто хочет остаться надолго и выиграть много трофеев

– Малком сказал, что, несмотря на бан УЕФА, он готов остаться в «Зените» на следующий сезон. А ты видишь в своём будущем Петербург?

– Я – профессионал, играю в «Зените», у меня контракт с клубом до 2027 года. И рассчитываю многого достичь и одержать множество славных побед с командой в ближайшие годы, потому что у меня большие планы и амбиции. И на протяжении всех этих лет я буду работать на полную, чтобы помогать команде своими действиями на поле.

– Некоторые игроки уехали из России. На тебя весной выходили с предложениями?

– Нет, я ничего не слышал об этом. Все мои мысли только о «Зените».

– Ты наверняка на связи с родственниками, друзьями, они спрашивают, как сейчас у тебя дела. Что ты им отвечаешь?

– Они знают, что мне хорошо в «Зените», и просят только, чтобы я теплее одевался, потому что снег за окном, который я показываю им, немного их пугает, ха-ха! Но всё в порядке, я всегда говорю им, что уже привык к такой переменчивой погоде.