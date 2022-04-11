«Он без ума от встречи с тобой». Халк осчастливил ребёнка-инвалида
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Нападающий «Атлетико Минейро» Халк не остался в стороне от просьбы семьи юного фаната бразильского клуба Тейлора. Об этом сообщает Terra.
Халк встретился с фанатами «Атлетико Минейро» у тренировочной базы клуба. Раздавая автографы, семья ребёнка-инвалида попросила футболиста, чтобы он сфотографировался с их сыном.
Фото: Terra
«Он без ума от встречи с тобой», — сказала Халку мама Тейлора.
35-летний Халк тут же расплылся в улыбке и вышел из машины, чтобы поговорить с мальчиком. Халк взял Тейлора на руки и сфотографировался с ним. Халк пригласил семью ребёнка посетить тренировочную базу и пообещал им билеты на предстоящий матч с «Интернасьоналом».
Напомним, ранее фанаты «Атлетико Минейро» стали требовать возвращение Халка в сборную Бразилии.
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