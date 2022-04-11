Каземиро: когда фанаты освистывают Бэйла, они освистывают историю «Реала»

Полузащитник «Реала» Каземиро раскритиковал поведение болельщиков мадридского клуба, освиставших нападающего Гарета Бэйла во время матча 31-го тура испанской Примеры с «Хетафе» (2:0).



«Когда свистят в адрес одного игрока, освистаны мы все. Мне не нравится, когда такое происходит. Мы должны поддержать Гарета. Меня расстраивает тот факт, что освистали Гарета, потому что он важный игрок для этого клуба, оказавший на него огромное влияние. Когда свистите такому игроку, вы освистываете историю клуба. Если мы вместе, мы должны быть вместе до конца. Мы рассчитываем на поддержку публики», — приводит слова Каземиро Goal.com.

Мадридский «Реал» в 31 матче набрал 72 очка и занимает первое место в турнирной таблице Примеры.