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Марсело заступился за Бэйла, которого освистали болельщики «Реала»

Марсело заступился за Бэйла, которого освистали болельщики «Реала»
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Защитник мадридского «Реала» Марсело прокомментировал свистки в адрес нападающего клуба Гарета Бэйла во время матча с «Хетафе» в 31-м туре чемпионата Испании (2:0).

«Это сложно, такое случается со многими людьми, но мы все важны, я думаю, что в конце сезона у нас многое поставлено на карту, и мы должны объединиться и помочь нашим товарищам по команде, болельщикам. Помочь нам, но это так, и мы должны попытаться быть спокойными. Это немного грустно, но мы должны попотеть, мы должны продолжать», — приводит слова Марсело Marca.

Бэйл впервые с 2020 года сыграет за «Реал». Во время матче в адрес валлийцы были слышны свистки со стороны болельщиков мадридского клуба.

После 31 сыгранного тура мадридский «Реал» располагается на первом месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022, набрав 72 очка.

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