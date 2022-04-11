Аспиликуэта пропустит матч с «Реалом» из-за положительного результата теста на COVID

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о травмированных игроках синих, которые не примут участие в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

«Лукаку травмирован. У Аспиликуэты, к сожалению, положительный тест на COVID», — приводит слова Тухеля Goal.

Ранее Сесар Аспиликуэта по причине положительного теста на COVID пропустил матч 32-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (6:0).

Ответный четвертьфинальный матч состоится 12 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Напомним, на стадии 1/8 финала «Челси» по сумме двух матчей обыграл «Лилль» (4:1), а «Реал» оказался сильнее «Пари Сен-Жермен» (3:2). Первый матч завершился со счётом 3:1 в пользу мадридцев, хет-триком отметился нападающий «сливочных» Карим Бензема.