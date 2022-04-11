Ирвинг Лосано может покинуть «Наполи» по окончании сезона

Нападающий «Наполи» Ирвин Лосано может покинуть неаполитанский клуб по окончании сезона, сообщает Calciomercato.

По данным источника, 26-летний игрок может покинуть команду, так как не получает достаточного количества игрового времени, даже когда находится в хорошей форме. Лосано не смог выиграть конкуренцию за место в составе у Маттео Политано.

Также стало известно, что одним из вариантов замены мексиканца является экс-игрок «Рубина» Хвича Кварацхелия, выступающий за «Динамо» из Батуми.

Лосано занимает второе место в списке самых дорогих игроков в истории «Наполи», уступая лишь Гонсало Игуаину. Он перешёл в клуб летом 2020 года из ПСВ за € 38 млн. В текущем сезоне Серии А он провёл 25 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи.