Эвра: Лукаку следовало остаться в «Интере». Переход в «Челси» — большая ошибка
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Бывший защитник сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра поделился мнением о нападающем «Челси» Ромелу Лукаку.
«У тех, кто критикует Лукаку, короткая память. Когда Ромелу впервые приехал в Лондон, он забивал голы и выступал очень хорошо. После того как он получил травму, а потом сказал, что скучает по «Интеру», возник серьёзный резонанс среди болельщиков. Ромелу любой ценой хотел вернуться в «Челси», но ему следовало остаться в «Интере» после отличного сезона. На мой взгляд, это была большая ошибка», — приводит слова Эвра Voetbalprimeur.
Лукаку в нынешнем сезоне забил пять голов в 20 матчах английской Премьер-лиги. Соглашение бельгийского нападающего с действующим победителем Лиги чемпионов истекает в 2026 году.
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