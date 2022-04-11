Геннадий Орлов: почему ЦСКА — всё?! У нас настоящая чемпионская гонка
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Спортивный телекомментатор Геннадий Орлов высказал мнение, что чемпионская гонка в Российской Премьер-Лиге сезона-2021/2022 ещё не окончена.
«У нас настоящая чемпионская гонка, и впереди шесть туров. Почему ЦСКА — всё?! Да почему? Подождём, как будут играть команды. Всё-таки шесть туров — это многовато. Но я должен сказать, что «Зенит» ни в коем случае не должен отдавать первого места. У него всё для этого есть, всё зависит от самих игроков», — сказал Орлов в эфире YouTube-канала «Такой Футбол».
После 24 туров «Зенит» с 52 очками возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. На втором месте расположилось московское «Динамо» с 49 очками. Замыкает тройку лидеров ЦСКА, набравший 43 очка.
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