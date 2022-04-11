Джейми Каррагер: Салах потеряет своё наследие в «Ливерпуле», если уйдёт

Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о возможном уходе нападающего Мохамеда Салаха из стана мерсисайдцев.

«Я не думаю, что «Ливерпуль» увеличит своё предложение в данный момент. Он всё равно получит потрясающий контракт. Он играет при одном из лучших тренеров мира за одну из лучших команд мира.

То, что он сделал за последние четыре или пять лет, делает его одним из величайших игроков, когда-либо носивших футболку «Ливерпуля». И я просто думаю, что было бы грустно, если бы он ушёл, например, в стан конкурентов», — сказал Каррагер в эфире Sky Sports.

Египтянин выступает за мерсисайдцев с июля 2017 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Салах сыграл в 29 матчах, в которых забил 20 голов и отдал 11 результативных передач.