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Димитар Бербатов: хочу наблюдать за «Юнайтед» в Лиге чемпионов, где они и должны быть

Димитар Бербатов: хочу наблюдать за «Юнайтед» в Лиге чемпионов, где они и должны быть
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов высказался об игре команды и её шансах на попадание в Лигу Чемпионов.

«Да, сезон выдался трудным – это точно. Поражение от «Эвертона» совсем не помогло. Шанс, безусловно, все ещё есть, но «шпоры» («Тоттенхэм Хотспур». — Прим. «Чемпионата») лидируют в погоне за топ-4. До конца сезона, как мы уже видели в прошлом, никогда не знаешь, чем всё закончится. Так что я всё ещё надеюсь, что «Юнайтед» сплотится и попадёт в четвёрку лучших. Хочу наблюдать за «Юнайтед» в Лиге чемпионов, где они и должны быть, и всё ещё думаю, что у них есть шанс сделать это», — цитирует Бербатова официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

На данный момент «Манчестер Юнайтед», набрав 51 очко, занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, «Тоттенхэм»— четвёртое (57).

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