Арьен Роббен пробежал 42-километровый марафон, уступив лидеру 69 минут

38-летний известный бывший нидерландский футболист Арьен Роббен принял участие в 42-километровом марафоне в Роттердаме (Нидерланды), в котором уступил лидеру 69 минут. Об этом сообщает Eurosport.de.
«Некоторые говорят мне: «Ты сумасшедший», но я всего лишь фанат спорта», — сказал Роббен перед стартом.
Роббен прошел дистанцию вместе с бывшим голландским конькобежцем мирового класса Эрбеном Веннемаром. «Рядом со мной фантастический кролик. Первые 200 метров я смогу поддерживать его темп, но дистанция немного длиннее», — пошутил Арьен.
Напомним, Роббен является воспитанником «Гронингена». Он известен по выступлениям за ПСВ, лондонский «Челси», мадридский «Реал» и мюнхенскую «Баварию». В составе немецкой команды он выиграл Лигу чемпионов. Со сборной Нидерландов становился бронзовым и серебряным призёром чемпионатов мира.
В 2019 году Роббен завершил карьеру, но в 2020-м возобновил её, чтобы помочь родному «Гронингену», испытывающему финансовые трудности из-за пандемии коронавируса, после чего прекратил выступления во второй раз.
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