Тренер «Будё-Глимт» заявил, что разочаровался в Жозе Моуринью

Главный тренер «Будё-Глимт» Хьетиль Кнутсен высказал мнение об инциденте после матча с «Ромой» в 1/4 финала плей-офф Лиги конференций УЕФА. Специалист был обвинён в нападении на тренера вратарей «Ромы» и временно отстранён решением УЕФА.

«Эта ситуация достигла предела, и я задаюсь вопросом, как долго я должен продолжать заниматься этой профессией. Это очень далеко от моих ценностей. Мне придётся очень тщательно подумать, как с этим справиться, потому что самое главное — иметь возможность спокойно смотреть на себя в зеркало. Когда я перестану это делать, мне придётся переосмыслить свою профессию. Жизненные ценности и способы работы Жозе Моуринью очень далеки от моего понимания. Это огромное разочарование для меня», — сказал специалист в интервью норвежской версии Eurosport.

В четверг, 7 апреля, в рамках 1/4 плей-офф Лиги конференций «Будё-Глимт» на своём поле принимал «Рому», встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.