Димитри Пайет отказался от «Манчестер Юнайтед» ради «Марселя» в 2017 году

Футболист «Марселя» Димитри Пайет признался, что в 2017 году отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед» ради возвращения во французскую команду.

«Я не из тех, кто живёт сожалениями. Я сделал выбор вернуться в «Марсель», который был связан как с футболом, так и с семьёй. Были и другие клубы — большие клубы. Мной интересовался «Манчестер Юнайтед». Это был личный и семейный выбор. Думаю, что вариант возвращения в «Марсель» был лучшим для меня и моей семьи», — сказал Пайет в эфире спортивного шоу RMC Le Vestiaire.

35-летний футболист проводит свой самый результативный сезон в «Марселе». Во многом благодаря Пайету подопечные Сампаоли располагаются на втором месте в таблице французской Лиги 1. Контракт французского полузащитника с клубом рассчитан до 2024 года. Пайет рассчитывает продолжить играть в «Марселе» как можно дольше.