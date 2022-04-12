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Представители Роналду и «МЮ» связались с семьёй парня, которому португалец разбил телефон

Представители Роналду и «МЮ» связались с семьёй парня, которому португалец разбил телефон
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Представители «Манчестер Юнайтед» и португальского нападающего команды Криштиану Роналду связались с семьёй мальчика-инвалида Джейка Хардинга, которому футболист разбил телефон. Об этом сообщает журналист Лори Уитуэлл в «Твиттере».

Напомним, после матча 32-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед» (1:0) Роналду разбил телефон болельщика ливерпульской команды. Когда португалец уходил в подтрибунное помещение, фанат протянул телефон. Роналду отмахнулся, после чего телефон упал на землю.

Роналду записал видео с извинениями в своих соцсетях, а мама Хардинга Сара Келли заявляла, что футболист не выходил с ними на связь для урегулирования ситуации. Джейку поставлены диагнозы аутизм и диспраксия.

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