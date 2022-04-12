Луи ван Гал — о борьбе с раком: я прошёл через всё. У меня было 25 сеансов лучевой терапии

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал рассказал о борьбе с онкологическим заболеванием – раком простаты. По словам футбольного специалиста, он перенёс 25 сеансов лучевой терапии.

«Я прошел через всё. У меня было 25 сеансов лучевой терапии. Затем мне пришлось ждать пять или шесть месяцев, чтобы увидеть, принесло ли это результат. В итоге, это сработало», — приводит слова ван Гала Anews со ссылкой на ANP.

Несмотря на болезнь, ван Галу удалось вывести команду на чемпионат мира в Катаре, который пройдёт с ноября по декабрь 2022 года. На групповом этапе им предстоит сыграть со сборными Эквадора, Сенегала и Катара. Ван Гал трижды возглавлял национальную команду страны и вместе с ней занял третье место на чемпионате мира 2014 года.