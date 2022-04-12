Рио Фердинанд высказал слова поддержки Гарри Магуайру

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением об уровне игры капитана «красных дьяволов» Гарри Магуайра.

«В футболке сборной Англии он был просто феноменален. Он был выдающимся. Нельзя сказать, что это нулевой игрок, за Англию он играл просто невероятно. Он отлично выступает за сборную, но они играют в футбол, который, вероятно, подходит ему.

Жерар Пике играл за «Манчестер Юнайтед». Можно утверждать, что у него не было бы такой карьеры, как в «Барселоне», если бы он остался в «МЮ». Дело в том, как он играет.

Это как в боксе, бой зависит от стиля – то же самое и в футболе. Стиль «Манчестер Юнайтед» и то, как они пытаются играть, ему не подходят. Но дело в форме и уверенности.

Его уверенность сильно пострадала, и мне всё равно, кто вы. Вы можете быть Месси, Роналду, Зиданом, Мбаппе, всеми этими игроками, но если их уверенность низка, то это уже не те игроки», – приводит слова Фердинанда Daily Mail.