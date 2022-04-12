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Sport Mediaset: форвард «Ливерпуля» подписал предварительное соглашение с «Миланом»

Sport Mediaset: форвард «Ливерпуля» подписал предварительное соглашение с «Миланом»
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Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги пошёл на сокращение зарплаты, чтобы заключить соглашение с итальянским «Миланом». Об этом сообщает Sport Mediaset.

По сведениям источника, стороны согласовали условия предварительного соглашения. 26-летний бельгийский форвард подписал контракт с миланской командой на три года с зарплатой в € 3,6 млн за сезон. В соглашении прописана возможность продления контракта с сокращением заработной платы.

Ориги выступает за «Ливерпуль» с 2014 года, перейдя из «Лилля». В нынешнем сезоне бельгийский нападающий принял участие в пяти матчах чемпионата Англии и забил два мяча. Также на его счету гол и результативная передача в пяти матчах Лиги чемпионов, два гола и одна передача в трёх матчах Кубка английской лиги.

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