Sport Mediaset: форвард «Ливерпуля» подписал предварительное соглашение с «Миланом»

Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги пошёл на сокращение зарплаты, чтобы заключить соглашение с итальянским «Миланом». Об этом сообщает Sport Mediaset.

По сведениям источника, стороны согласовали условия предварительного соглашения. 26-летний бельгийский форвард подписал контракт с миланской командой на три года с зарплатой в € 3,6 млн за сезон. В соглашении прописана возможность продления контракта с сокращением заработной платы.

Ориги выступает за «Ливерпуль» с 2014 года, перейдя из «Лилля». В нынешнем сезоне бельгийский нападающий принял участие в пяти матчах чемпионата Англии и забил два мяча. Также на его счету гол и результативная передача в пяти матчах Лиги чемпионов, два гола и одна передача в трёх матчах Кубка английской лиги.