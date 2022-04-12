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«Его ждёт большая карьера». Клопп не скупился на слова похвалы форварду «Бенфики»

«Его ждёт большая карьера». Клопп не скупился на слова похвалы форварду «Бенфики»
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Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп похвалил нападающего португальской «Бенфики» Дарвина Нуньеса.

«Он чрезвычайно хорош, правда? Он действительно хороший парень. Я видел его игру, когда «Ливерпуль» встречался с «Бенфикой». Тогда он играл против Конате. Он хорош, действительно хорош. Если Дарвину не помешают травмы, то его ждёт большая карьера», — приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

В текущем сезоне 22-летний Нуньес забил 31 гол и отдал три результативные передачи в 36 матчах во всех турнирах. Контракт уругвайского футболиста с «Бенфикой» истекает в 2025 году.

Ранее сообщалось, что «Бенфика» не продаст своего футболиста менее чем за € 127 млн. Игроком интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Челси», а также французский «ПСЖ».

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