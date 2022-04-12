«Его ждёт большая карьера». Клопп не скупился на слова похвалы форварду «Бенфики»

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп похвалил нападающего португальской «Бенфики» Дарвина Нуньеса.
«Он чрезвычайно хорош, правда? Он действительно хороший парень. Я видел его игру, когда «Ливерпуль» встречался с «Бенфикой». Тогда он играл против Конате. Он хорош, действительно хорош. Если Дарвину не помешают травмы, то его ждёт большая карьера», — приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
В текущем сезоне 22-летний Нуньес забил 31 гол и отдал три результативные передачи в 36 матчах во всех турнирах. Контракт уругвайского футболиста с «Бенфикой» истекает в 2025 году.
Ранее сообщалось, что «Бенфика» не продаст своего футболиста менее чем за € 127 млн. Игроком интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Челси», а также французский «ПСЖ».
- 12 апреля 2022
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