«МЮ», «Челси» и «ПСЖ» готовы подписать Нуньеса. «Бенфика» не продаст его дешевле € 127 млн

Английские «Манчестер Юнайтед» и «Челси», а также французский «ПСЖ» лидируют в гонке за подписание уругвайского нападающего «Бенфики» Дарвина Нуньеса. Об этом сообщает The Athletic.

Ранее сообщалось, что португальский клуб хочет выручить за 22-летнего футболиста сумму не меньше, чем получили от мадридского «Атлетико» за трансфер нападающего Жоау Феликса в 2019 года. Тогда испанский клуб заплатил за португальца около € 127 млн.



В «Бенфике» отмечают, что трансфер Нуньеса будет дорогим и не будут спешить с его продажей в нынешнем году.



В текущем сезоне Нуньес в 36 матчах во всех турнирах забил 31 гол и отдал три результативные передачи. Контракт уругвайского футболиста с «Бенфикой» истекает в 2025 году.