«Ливерпуль» заплатит € 30 млн за защитника «Торино»

Английский «Ливерпуль» готовится в летнее трансферное окно приобрести защитника итальянского «Торино» Бремера. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям источника, английский клуб заплатит за бразильского футболиста € 30 млн.

«Торино» подписал 25-летнего Бремера летом 2018 года из «Атлетико Минейро» за € 5,8 млн, и с тех пор игрок провёл за клуб более 100 матчей. Нынешняя рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 30 млн.



В 29 матчах итальянской Серии А нынешнего сезона Бремер забил три гола и отдал одну результативную передачу.



Также сообщалось, что Бремер является главной трансферной целью на летнее окно для действующего чемпиона Италии «Интера» и туринского «Ювентуса».