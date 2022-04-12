«Ливерпуль» заплатит € 30 млн за защитника «Торино»
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Английский «Ливерпуль» готовится в летнее трансферное окно приобрести защитника итальянского «Торино» Бремера. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
По сведениям источника, английский клуб заплатит за бразильского футболиста € 30 млн.
«Торино» подписал 25-летнего Бремера летом 2018 года из «Атлетико Минейро» за € 5,8 млн, и с тех пор игрок провёл за клуб более 100 матчей. Нынешняя рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 30 млн.
В 29 матчах итальянской Серии А нынешнего сезона Бремер забил три гола и отдал одну результативную передачу.
Также сообщалось, что Бремер является главной трансферной целью на летнее окно для действующего чемпиона Италии «Интера» и туринского «Ювентуса».
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