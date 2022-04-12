Кечинов: «Спартаку» никак нельзя расставаться с Бакаевым

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о возможном уходе полузащитника Зелимхана Бакаева из московского клуба.
«Конечно, уход Бакаева будет потерей для «Спартака». Зелимхан уже на подходе к своей оптимальной форме. Это футболист, который может обыграть, создать и забить. Он креативный футболист, а в «Спартаке» таких немного. Разве что Промес и Мозес. Они иностранцы, а Бакаев наш — россиянин. С ним никак нельзя расставаться. Наоборот, нужно с ним продлевать контракт», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее появилась информация, согласно которой Бакаев может перейти в санкт-петербургский «Зенит». В нынешнем сезоне Бакаев принял участие в 20 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал четыре результативные передачи.
- 12 апреля 2022
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